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Haberler Manisa Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kömürlükte çıkan büyümeden söndürüldü

'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İHA

10.12.2020, 16:52

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak üzerinde Mustafa K.G.'ye ait apartman dairesinin kömürlük kısmında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında apartmanda ve sokakta kısa süreli panik yaşandı.
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