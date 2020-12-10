Haberler Manisa Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.