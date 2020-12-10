Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak üzerinde Mustafa K.G.'ye ait apartman dairesinin kömürlük kısmında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.
Yangın sırasında apartmanda ve sokakta kısa süreli panik yaşandı.
Yangın sırasında apartmanda ve sokakta kısa süreli panik yaşandı.
Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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