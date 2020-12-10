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Haberler Manisa Manisa için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

için çok kuvvetli uyarısı

2. tarafından için çok kuvvetli gök gürültülü uyarısı yapıldı. Sağanak yağışlar 10 Aralık Perşembe Günü (bugün) 18.00'da başlaması beklenirken 11 Aralık Cuma 03.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Manisa için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

10.12.2020, 15:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Manisa merkez ve 12 ilçesi için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların su baskını, sel, dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün akşam saatlerinden itibaren Manisa merkez ve çevre ilçelerinden Soma, Kırkağaç, Saruhanlı, Akhisar, Gördes, Köprübaşı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 20-60 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Sağanak yağışlar 10 Aralık Perşembe Günü (bugün) 18.00'da başlaması beklenirken 11 Aralık Cuma 03.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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