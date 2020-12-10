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Haberler Manisa Yusuf kazada öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı

Yusuf kazada öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı

'nın Soma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (30) kamyon çarptı. Kurt, olay yerinde hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü, düşen plakadan tespit edilip yakalandı.

Yusuf kazada öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı

10.12.2020, 13:35

Soma-Kırkağaç kara yolu üzerinde dün saat 22.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Yusuf Kurt olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Kurt'a çarpıp kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaza yerinde bulunan plakadan Kurt'a çarpıp kaçan sürücünün Şahin A. adlı kamyon şoförü olduğu belirlendi. Şahin A., gözaltına alındı.


Ölen Yusuf Kurt'un sosyal medya hesabından bir süre önce bir fotoğrafını 'Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir' notuyla paylaştığı görüldü.

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