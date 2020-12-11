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Haberler Manisa Yanıp kül oldu! Manisa'da tedirgin eden yangın

Yanıp kül oldu! 'da tedirgin eden

'nın Kula ilçesinde, gece yarısı boş bir evde çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yanıp kül oldu! Manisa'da tedirgin eden yangın

11.12.2020, 10:19

Yangın, saat 00.30 sıralarında Saraçlar Mahallesi'nde çıktı. İbrahim Sever'e ait boş bir evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evin her tarafını saran yangına dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da seferber olurken, GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin bom aracı da yangın söndürme çalışmaları için kullanıldı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev adeta küle döndü.

Öte yandan, ev sahibinin İzmir'de ikamet ettiği, yaz aylarında Saraçlar Mahallesi'ne gelerek tatil yaptığı öğrenildi.
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