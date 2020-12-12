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Haberler Manisa Eski sevgilisi Canan’ı kalbinden vurdu

Eski sevgilisi Canan’ı kalbinden vurdu

Eski sevgilisi Canan’ı kalbinden vurdu
Giriş Tarihi: 12.12.2020

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde emlakçılık yapan Canan Çeviren (38) bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ferhat İnne'nin barışma isteğini geri çevirince canından oldu. Emlak ofisinde Canan Çeviren ile bir süre tartışan Ferhat İnne (43) yanında getirdiği tabanca ile talihsiz kadını göğsünden vurdu. İş yerinde kanlar içerisinde yere yığılan Çeviren olay yerinde hayatını kaybetti. Sevgilisini vurduktan sonra polise haber veren İnne daha sonra karakola giderek teslim oldu. Ferhat İnne'nin uzman çavuşluktan ayrılıp Yunusemre Belediyesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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