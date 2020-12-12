Evde kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi

AYDIN'DA bir eve baskın yapan polis ekipleri içeride kumar oynayan 8 kişiyi suçüstü yakalandı. Baskında evde bulunan Deniz K, Erkan A, Aydın Ö, Mehmet Ç, Gökhan B, Fırat Ö, Ahmet Ö. ve Erkan T. kaçmak istedi. 8 kişi, kovalamaca sonucu polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Her bir kişi için sosyal mesafeyi ihlalden 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamalarına muhalefet etmekten 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 38 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

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