  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Son dakika... 'nın Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

14.12.2020, 09:56

Kaza, geç saatlerde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hayri A. yönetimindeki 34 RG 4000 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.

Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagaj kısmından çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA