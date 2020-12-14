  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Sosyal medyadan yardım istedi, polis harekete geçti

Sosyal medyadan yardım istedi, polis harekete geçti

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 9 Aralık'ta dövülen , twitter'dan darp edildiği anlara ait görüntüleri paylaşarak yardım istemişti.

Sosyal medyadan yardım istedi, polis harekete geçti
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. KIZ arkadaşının evinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edilen genç kız sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Erçakar, şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay görüntülerini de paylaştı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTI
EMNİYETTEN yapılan açıklamada, "Tuğba Erçakar, M.H.B. isimli şahıs ile sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içip intihar ettiğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada intihar etmediğini öğrendiğini ve aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A'nın evine gittiğini ve M.H.B'nin de buraya gelerek kendisini darp ettiğini beyan etmiştir" denildi. ERÇAKAR'IN ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alınan M.H.B'nin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bilgisine de yer verildi.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyal medyadan yardım istedi, polis harekete geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA