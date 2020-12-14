Sosyal medyadan yardım istedi, polis harekete geçti

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. KIZ arkadaşının evinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edilen genç kız sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Erçakar, şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay görüntülerini de paylaştı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTI

EMNİYETTEN yapılan açıklamada, "Tuğba Erçakar, M.H.B. isimli şahıs ile sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içip intihar ettiğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada intihar etmediğini öğrendiğini ve aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A'nın evine gittiğini ve M.H.B'nin de buraya gelerek kendisini darp ettiğini beyan etmiştir" denildi. ERÇAKAR'IN ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alınan M.H.B'nin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bilgisine de yer verildi.





