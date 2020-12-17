Minik Rümeysa’nın tedavisi için 20 günü kaldı

Çocuklarının gözleri önünde erimesini çaresizce izleyen Boztaş ailesi, yetkililerden destek bekliyor.

ERKEN TEDAVİ GEREKLİ

Yunusemre ilçesinde yaşayan Gürsel ve Tülay Boztaş çiftinin 23 ay önce dünyaya gelen ikinci çocukları Rümeysa, SMA Tip-1 hastalığı nedeniyle günden güne hayattan kopuyor. Her geçen gün kasları eriyen minik Rümeysa'nın sağlığına kavuşabilmesi için, ABD'de sadece 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Gürsel Boztaş, "Erken yapılan tedavi çocuklarda daha olumlu. Tedavi olması için 2 milyon 150 bin euroya ihtiyaç var. Bugüne kadar bu paranın yüzde 27'sini toplayabildik. 176 bin kişi 100'er lira bağış yapsa kalan para 1 günde bile toplanabilir. Lütfen Rümeysa'nın sesini duyun, bize destek olun" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK