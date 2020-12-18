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Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı

'nın Soma ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen (63) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı

18.12.2020, 09:35

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Cuma Mahallesi, Ali Yörük Sokak üzerindeki iki katlı bir evin zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, medikal malzeme siparişini getiren görevli kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine görevli komşulara haber verdi. Kapıyı tekrar çalan komşuları yaşlı çiftin ses vermemesi üzerine durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, pencerenin korkuluklarını kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler yoğun duman tespit ederken yaşlı çiftin yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nesibe Eş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Şerif Eş ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Şerif Eş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Nesibe Eş'in bir süre önce belinden ameliyat olduğu, bu yüzden medikal ürünleri sipariş verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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