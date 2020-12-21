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’da trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı

’nın Yunusemre ilçesinde yaşanan trafoda meydana gelen patlamanın ardından bir mahalle elektriksiz kalırken, patlamanın şiddeti mahallede paniğe neden oldu.

Manisa’da trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı

21.12.2020, 21:28

Olay, saat 18.10 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi 5508 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Yaşanan gürültüyü duyan mahalle sakinleri panik içinde evlerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Patlama nedeniyle 11 bin nüfuslu mahallede elektrik kesildi. 1,5 saatlik çalışmanın ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.

'BOMBA SANDIK'
Gürültüyle birlikte kendini dışarı atan mahalle sakinlerinden Buğlem Yılmaz, "Bir gürültüyle birlikte aynı zamanda gök gürlemesi gibi oldu. Trafoyu görmeseydik bomba sanacaktık. Çok kötüydü gerçekten, çok korktuk" diye konuştu.




Kaynak: DHA
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