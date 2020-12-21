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Haberler Manisa Manisa'nın Kula ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

'nın kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

'nın gelen bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine gittikleri Çayırcıkdere mevkisinde 3 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı işleminde kullanılan aletler ile birlikte yakalanan şahıslar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 TL idari para cezasına çarptırılırken, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

İHA

21.12.2020, 10:35

Olay, 20 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Emre Mahallesi, Çayırcıkdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler, hemen olay bölgesine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda B.S. (34), Ö.Y. (41) ve T.S. (29) isimli şüpheliler, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı işlemlerinde kullanılan dedektör, kulaklık ve çapa ile yakalanan şüpheliler, Jandarma Karakol Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaçak kazıda suçüstü yakalanan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden dolayı da cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına Aykırı Hareket Etme suçundan işlem yapılan şahıslara, toplamda 9 bin 450 TL idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

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