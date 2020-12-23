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Haberler Manisa İki aydır kayıptı, cesedi parçalanmış halde derede bulundu

İki aydır kayıptı, cesedi parçalanmış halde derede bulundu

’nın Salihli ilçesine bağlı ’nde 2 ay önce kaybolan 93 yaşındaki ’nun cesedi dere yatağında bulundu. Tanınmaz halde parçalanmış bir şekilde bulunan ve üzerinden çıkan kimlik sayesinde tespit edilen Sarısu'nun toplanan parçaları kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için gönderildi.

İki aydır kayıptı, cesedi parçalanmış halde derede bulundu
İHA

23.12.2020, 14:47

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Poyrazdamları Mahallesi'nde yalnız yaşayan İbrahim Sarısu'dan (93) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Jandarma, mahalle civarındaki dereler başta olmak üzere her yeri didik aradı, fakat kayıp şahsın izine rastlanmadı.



DEREDE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
Poyrazdamları Mahallesi Kısırlık mevkisindeki dere içerisinde öğle saatlerinde parçalanmış ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede üzerinden çıkan kimlikte, şahsın 2 ay önce kaybolan İbrahim Sarısu olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından Sarısu'nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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