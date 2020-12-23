Lüks rezidansta uyuşturucu serası

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmada İran uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı. Soruşturmayı genişleten ekipler, yakalanan zanlının üzerinde bulunan uyuşturucu maddenin, Güzelyurt Mahallesi'ndeki 4 farklı adreste üretildiğini belirledi.

ODAYA ÖZEL SİSTEM KURMUŞ

Baskın yapılan adreslerden lüks bir rezidansta, hint keneviri yetiştirmek için özel kabinlerde aydınlatma, havalandırma ve ısı kontrol sisteminin bulunduğu sera tespit edildi. Ayrıca 102 gram uyuşturucu, 37 kök hint keneviri, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kiralanan lüks rezidansta kurduğu sera ile uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Serkan ÖZCAN