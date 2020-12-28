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Haberler Manisa Doğa cennetine moloz ve hafriyat döktüler

Doğa cennetine moloz ve hafriyat döktüler

Doğa cennetine moloz ve hafriyat döktüler

28.12.2020

MANİSA'NIN Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, hafriyat ve molozlar dökülerek kirletildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sorumluların tespit edilmesi için inceleme başlattı. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikedeki 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan, Marmara Gölü, hafriyat ve molozlar nedeniyle kirletildi. 'Hafriyat dökmek yasaktır' yazılı uyarı tabelasına rağmen sahanın hafriyat yığınlarıyla doldurulması üzerine bölge sakinleri, şikayette bulundu.

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