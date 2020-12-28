Yılbaşı öncesi zehir baskını

MANİSA'DA polis ekipleri yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu gerçekleştirildi. Polis ele geçirilen malzemeleri "Ohh" yazılı fotoğrafı paylaşarak teşhir etti.

TURGUTLU ilçesinde yılbaşı öncesi polis ekiplerince kaçak alkole karşı yapılan çalışmalar öncesinde Koşukırı mevkinde bir alkol imalathanesi tespit edildi.

İMALATHANEYE yapılan operasyonda 256 şişe etiketsiz kaçak alkol, 10 litre etil alkol, 9 koli makaron, 13 bin sarılmış makaron, 90 bin boş makaron, 150 kilo kıyılmış tütün, 400 boş alkol şişesi ele geçirildi. İmalathanede bulunan 26 yaşında ki E.İ. ve 40 yaşında F. K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İLKER UYAR