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Takla atan araçtan çıkardılar! Bir türlü ikna edemediler

'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan 70 yaşındaki sürücü, sağlık ekibi ve polisin çabasına rağmen hastanede tedaviyi kabul etmedi.

Takla atan araçtan çıkardılar! Bir türlü ikna edemediler
AA

29.12.2020, 14:11

Musa Tüney'in kullandığı 45 ZB 8787 plakalı otomobil, eski İzmir yolunda kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Tüney'e ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaptı.

Sağlık ekibinin görünürde yarası olmayan ancak kontrol amaçlı hastaneye götürmek istediği Tüney, hastaneye gitmek istemediğini belirterek ambulanstan indi.

Polis ve sağlık ekibinin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemeyen Tüney'e mide bulantısı, baş ağrısı ya da şiddetli ağrı yaşaması durumunda hızla hastaneye başvurması konusunda uyarıda bulunuldu.

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