  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da dilenci operasyonu! Birkaç saatte topladığı paraya bakın

'da ! Birkaç saatte topladığı paraya bakın

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir dilencinin üzerinden çıkan 606 TL dikkat çekti. Vatandaşların bu tür istismarcılara karşı duyarlı olması istendi.

Manisa'da dilenci operasyonu! Birkaç saatte topladığı paraya bakın

31.12.2020, 15:29

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etmek suretiyle para isteyen dilencilere göz açtırmayan Büyükşehir Zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilenen istismarcıları alarak, haklarında işlem yapmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürdü.

Burada Manisa dışından gelen bir dilencinin üzerinden 606 TL para çıktı. Dilencinin yaklaşık 3 saatte parayı topladığını söylemesi üzerine zabıta ekipleri, şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşların bu tür istismarcılara karşı duyarlı olmasını isteyen Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz, bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri. Bugün örneğini yaşadığımız gibi, yalnızca istismar yoluyla birkaç saat içinde vatandaşlardan yüzlerce lira para toplayabiliyorlar. Bu tür istismarcıları zabıtamıza ve emniyet güçlerine bildirin" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da dilenci operasyonu! Birkaç saatte topladığı paraya bakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.