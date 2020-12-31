Manisa'da dilenci operasyonu! Birkaç saatte topladığı paraya bakın

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etmek suretiyle para isteyen dilencilere göz açtırmayan Büyükşehir Zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilenen istismarcıları alarak, haklarında işlem yapmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürdü.

Burada Manisa dışından gelen bir dilencinin üzerinden 606 TL para çıktı. Dilencinin yaklaşık 3 saatte parayı topladığını söylemesi üzerine zabıta ekipleri, şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşların bu tür istismarcılara karşı duyarlı olmasını isteyen Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz, bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri. Bugün örneğini yaşadığımız gibi, yalnızca istismar yoluyla birkaç saat içinde vatandaşlardan yüzlerce lira para toplayabiliyorlar. Bu tür istismarcıları zabıtamıza ve emniyet güçlerine bildirin" diye konuştu.