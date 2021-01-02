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Haberler Manisa Sokak köpeğinden vefa örneği

Sokak köpeğinden vefa örneği

'de 2021'in ilk saatlerinde bir bıçaklanma olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sebebi bilinmeyen nedenden dolay iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Sokak köpeğinden vefa örneği

2.1.2021

Emrecan Y.(30) kavga ettiği kişi tarafından bacağının 3 yerinden bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bıçaklanan Emrecan Y. ise bekçiler tarafından yerde baygın halde bulundu.

YANINDA BEKLEDİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrecan Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan yaralanan Emrecan Y'nin sokakta beslediği bir sokak köpeği ise gencin başında bekledi. Sevimli köpek, yaralı genç ambulansa bindirilinceye kadar başında
bekledi.

SERKAN ÖZCAN

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