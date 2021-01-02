Sokak köpeğinden vefa örneği

Emrecan Y.(30) kavga ettiği kişi tarafından bacağının 3 yerinden bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bıçaklanan Emrecan Y. ise bekçiler tarafından yerde baygın halde bulundu.

YANINDA BEKLEDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrecan Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan yaralanan Emrecan Y'nin sokakta beslediği bir sokak köpeği ise gencin başında bekledi. Sevimli köpek, yaralı genç ambulansa bindirilinceye kadar başında

bekledi.

SERKAN ÖZCAN