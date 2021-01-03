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Haberler Manisa Turgutlu'da iki aile arasında bıçaklı- sopalı kavga

'da iki aile arasında bıçaklı- sopalı kavga

'nın ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı- sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu'da iki aile arasında bıçaklı- sopalı kavga

03.01.2021, 08:42

Olay, saat 22.30 sıralarında Subaşı Mahallesi Gani Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin gelmesiyle kavga sonlanırken, olayda Vedat İlbey (48), Velişah İlbey (18) ve Ali Rıza Açıkgöz (53) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kavgayı duyan ve hastaneye gelen İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, olayla ilgili bilgi aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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