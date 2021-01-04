Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara 950 bin 115 TL ceza

Manisa Valiliği 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde 133 işletmeye ve 302 kişiye toplam 950 bin 115 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 Aralık 2020 tarihi saat 21.00'den 04 Ocak 2021 tarihi saat 05.00'a kadar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda Covid-19 tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde yapılan denetimlerde 131 ekip ve toplam 388 personel sahada görev almıştır. Kısıtlamalara uymadığı tespit edilen 133 işletmeye toplam 112 bin 284 TL idari para cezası uygulanmış olup, kısıtlamalara uymayan 302 kişiye de toplam 837 bin 831 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan denetimlerde 133 işletmeye ve 302 kişiye olmak üzere toplam 950 bin 115 TL cezai işlem uygulandı." denildi.