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Meteoroloji'den için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

'da kuvvetli ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gelen son dakika haberine göre, ülkenin birçok kesiminde yoğun yağış bekleniyor. Bugün başlayan yağışların, Salı günü etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Manisa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

04.01.2021, 15:45

Manisa'da kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa merkezi ile Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri, bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın sabaha kadar kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin, etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, hortum riskine karşı dikkatli olması istendi.

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