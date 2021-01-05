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Haberler Manisa Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü

’da caminin minaresine yıldırım düştü

’nın ilçesinde minaresine yıldırım isabet eden cami meydana gelen hasar nedeniyle ibadete kapatıldı.

Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü

05.01.2021, 18:50

Alınan bilgiye göre, Salihli'nin kenar mahallerinden Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Cami minaresine sabaha karşı 04:30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minarede çatlak oluşurken cami içerisinde de zarar meydana geldi. Sabaha karşı camiye gelen görevlinin durumu İlçe Müftülüğüne bildirmesi üzerine cami ibadete kapatıldı. Minaresine yıldırım düşen camide incelemelerde bulunan Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, tedbir amacıyla caminin ibadete kapatıldığını söyledi.






Müftü Karakelebek "Sabaha karşı camimizin minaresine yıldırım isabet etmiş. Sabah camiye gelen görevlimiz bizlerle irtibata geçti. Bizlerde vakit geçirmeden İlçe Kaymakamımız, İl Müftülüğümüz ve Salihli Belediyesi ile irtibata geçerek güvenlik amacıyla camimizi ibadete kapatmış bulunuyoruz. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda" dedi.

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