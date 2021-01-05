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Haberler Manisa Üzüm bağları yalancı bahara aldandı

yalancı bahara aldandı

’nın Alaşehir ilçesinde yalancı bahara aldandı. Üzüm asmalarında filizler yaklaşık 15 santimetreye ulaşırken filizlerde sarmalık yaprak oluştu.

Üzüm bağları yalancı bahara aldandı

05.01.2021, 13:32

Türkiye geneli kış mevsimini yaşarken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle üzüm asmaları filiz yaparken, sarmalık yaprak oluştu. Çiftçiler kış ortasında asmaların filiz açmasının normal olmadığını filiz açan asmalardan üzüm alınamayacağını söyledi.

Alaşehir Girelli Mahallesi mevkiinde Mehmet Kuzu'ya ait üzüm asmalarının filiz açıp asmalarda sarmalık yaprak oluşması üzerine, üzüm bağlarını budamaya başladı. Çiftçi Mehmet Kuzu, "Kış ortasında asmaların filiz açması normal bir durum değil. Asmaların tomurcuk açıp filiz yapmaya başlaması üzerine, asmaları budamaya başladık. Hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normalinin üzerinde seyretmesi, havaların soğuk gitmemesi, don olmayışı, kırağı yağmaması nedeniyle üzüm asmaları yalancı bahara aldandı. Üzüm asmalarının normalde en az üç ay uyuması ve dinlenmesi gerekir ancak bu yıl asmalar uyuyamadı. Havalar sıcak gitti, bağlar uyumadı, yağış olmadı, soğuk olmadı, bundan dolayı bağlar erken açtı. Bu sene verim az olur. Açan bağlar üzüm vermez, havaların soğuk gitmesi lazım, bağların uyuması lazım, 90 yılında da böyle bir kuraklık olmuştu, bağlar uyumadığı için üzüm az olmuştu." dedi.



Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ise "Küresel ısınmadan dolayı ne yazık ki dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerimiz tehdit altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğinden dolayı önümüzdeki yıllarda verimin çok fazla düşüneceğini düşünüyoruz. Bağların normalde en az 500-600 saat soğuk alması gerekmektedir. ne yazık ki bu sene bu hava şartları oluşmamıştır. Sultaniye üzümlerimizin soğuğu almadığı sürece de erken açmasının önüne geçilmesi mümkün değildir." diye konuştu.

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