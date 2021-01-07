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Tuzak kurarak avlıyorlardı!

’nın ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak avlayan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişiye işlem yapıldı ve ceza kesildi.

Tuzak kurarak avlıyorlardı!
İHA

07.01.2021, 17:27

Yeşilyurt Mahallesi'nde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuzaklarla saka kuşlarını yakalayan E.T.(54) ve E.C.(52) yakaladı. Polis ekipleri, yakalanan saka kuşları ile tuzaklı kafesleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim etti. Yakalanan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri tarafından doğaya salındı.

Öte yandan, avlanması yasak olan saka kuşlarını avlayan 2 kişiye Kara Avcılığına Muhalefet Suçundan toplam 8 bin 384 lira ceza yazılırken, ayrıca Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapıldı.
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