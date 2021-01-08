Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre hurdaların arasından alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre olay yerine gelen ekipler yangına iş makineleriyle birlikte müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Turgutlu'da geri dönüşüm alanında yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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