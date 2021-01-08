Haberler Manisa Turgutlu'da geri dönüşüm alanında yangın

Turgutlu'da geri dönüşüm alanında yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda yangın çıkarken, kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ediyor.