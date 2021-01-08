  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Turgutlu'da geri dönüşüm alanında yangın

'da geri dönüşüm alanında

'nın ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda çıkarken, kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ediyor.

Turgutlu'da geri dönüşüm alanında yangın
İHA

08.01.2021, 12:45

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hurdaların arasından alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre olay yerine gelen ekipler yangına iş makineleriyle birlikte müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutlu'da geri dönüşüm alanında yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.