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Haberler Manisa Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü

Gastroenteroloji uzmanı , koronavirüse yenik düştü

Son dakika... 'nın ilçesinde, koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü

09.01.2021, 10:32

Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Yıldız'ın 15 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, dün akşam hayatını kaybetti.

15 yıl Salihli Devlet Hastanesi'nde, son 10 yıl özel hastanede görev yapan 2 çocuk babası Yıldız'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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