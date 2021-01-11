Ağaçları giydiren engelli kızlar görsel şölen yarattı

Uzayan pandemi sürecinde Manisa Kula Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde kalan engelli kızların öğrenerek eğlenceli zaman geçirmelerini ve rehabilite olmalarına katkı sağlamak, ayrıca 14 günlük kapalı vardiya sisteminde çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla kurum yönetimi tarafından ağaç giydirme etkinliği gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte geleneksel Türk motifleri kullanılarak Kula Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bahçesindeki ağaçlar, rengârenk motiflerle giydirilip, kurum bahçesine görsel estetik ve zenginlik kazandırıldı.





Engelli öğrencilerin ağaçlara diktiği örgüler kurum binasının bahçesine görsel estetik kazandırdı.

DOĞA SEVGİSİ AŞILADILAR

Kovid-19 salgını nedeniyle kurum dışına çıkamayan engelli kızların sosyal aktiviteler kapsamında hem kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmeleri, hem de ağaç ve doğa sevgisinin önemine dikkat çekmek amacıyla kurum yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli kızların sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi, arkadaşlık, dostluk bağlarının kuvvetlenmesi ve ekip çalışmasının önemini benimsemeleri hedeflendi. Engelli kızların uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığı görsel şölen, vatandaşlar tarafından da beğeni topladı.





Batuhan ULU