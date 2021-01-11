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Haberler Manisa Sokak köpekleri trafiği tehdit ediyor

Sokak köpekleri trafiği tehdit ediyor

Sokak köpekleri trafiği tehdit ediyor

11.1.2021

Manisa'da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt ve Cumhuriyet ahallelerinden geçen Menemen Caddesi üzerinde sürü halinde gezen sokak köpeklerinin trafikteki seyir halinde bulunan araçlara saldırıları bir vatandaş tarafından kaydedildi. Daha önce köpeklerin yola fırlayarak araçlara saldırması sonucu bazı köpeklerin telef olduğu ve araçlarda maddi hasarlar meydana geldiği, bazı motosikletlilerin kayarak yaralandıkları öğrenildi. Vatandaşlar sokak köpekleriyle ilgili olarak yetkililerin tedbir almasını istedi.

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