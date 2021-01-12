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Haberler Manisa Çarptığı otomobilin altında sıkıştı ekipler zorlukla çıkardı

Çarptığı otomobilin altında sıkıştı ekipler zorlukla çıkardı

'nın ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü otomobilin altında sıkıştı.

Çarptığı otomobilin altında sıkıştı ekipler zorlukla çıkardı

12.01.2021, 08:35

Atatürk caddesi 300 evler kavşağında, Basri D. idaresindeki 45 HV 968 plakalı otomobile kavşağı döneceği sırada arkadan gelen Muhammet Ş'nin (23) kullandığı 45 ZT 575 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü otomobilin altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Muhammet Ş. sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince önce Soma Devlet Hastanesine daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

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