Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 45 kilometreyi bulan rüzgar, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.
Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sörfçüleri kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle izledi.
Marmaris'te adrenalin tutkunlarından sörf keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.