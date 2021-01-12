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'te adrenalin tutkunlarından keyfi

'nın ilçesinde, öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Sahile gelen vatandaşlar yapanları izleyerek o anları fotoğrafladı.

Marmaris'te adrenalin tutkunlarından sörf keyfi
AA

12.01.2021, 16:49

Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 45 kilometreyi bulan rüzgar, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sörfçüleri kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

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