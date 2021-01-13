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merkezli 4 ilde 'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

merkezli 4 ilde 'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda doküman, dijital materyal ve 40 bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama
AA

13.01.2021, 13:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 13:45

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün sözde güncel yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Manisa, İzmir, Aydın ve Adana'da hücre evi olarak kullanıldığı belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten F.M. ve M.D, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir kurumun eski çalışanı S.D ile hücre evlerinde kalan S.Ö, A.Ö.K, S.I.Ü. ve E.A. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda doküman, dijital materyal ve 40 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan F.M, M.D ve S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

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