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Manisa'da bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte şarap ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı. Sahte şarapların, aynı mahalledeki bir iş yerinde satışa sunulduğu saptandı.

13.01.2021, 10:55