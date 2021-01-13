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Haberler Manisa Sevişler Barajı'nda su seviyesinde büyük düşüş! Neredeyse tamamen kurudu

'nda su seviyesinde büyük düşüş! Neredeyse tamamen kurudu

7 bin hektarlık alana sulama sağlayan 'nın ilçesindeki 'nda neredeyse yok denecek kadar azalan su seviyesi kuraklığı gözler önüne serdi. Barajın su seviyelerinin düşmesiyle baraj içindeki eski yapılarda ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinin düşmesi ve yaşanan kuraklık vatandaşları korkuttu.

Sevişler Barajı'nda su seviyesinde büyük düşüş! Neredeyse tamamen kurudu
İHA

13.01.2021, 13:45

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Soma'da Sevişler barajında su seviyesinin çok fazla düşmesi her kesimi korkutmaya başlattı. 1977-1981 yılları arasında inşa edilen baraj Kınık-Bergama-Çandarlı ovasında yaz mevsiminin sulama ihtiyacı olduğu anda sulama kanalına ve mevcut dereye su salınarak 7 bin hektarlık alanın sulanması sağlanıyor. Sevişler Barajının diğer yandan Soma'daki 5x165 MW' lık Elektrik santralının su ihtiyacını karşılıyor.



Bölgede 2020 yılı içerisinde yağmurların yağmaması bir çok sıkıntıyı beraberinde getirirken, zeytinler dalında zarar görerek 5 kilogramda 1 kilogram yağ alabilen üretici bu sezon 9-10 kiloda 1 kilogram zeytinyağı alabildi. Üreticiler ve Soma'da yaşayan vatandaşlar önümüzdeki yazın nasıl geçeceğini endişeyle merak ederken su tasarrufu konusunda tedbirlerin alınması istedi.

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