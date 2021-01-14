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'da çıkan yangında 3 ev küle döndü

’nın ilçesine bağlı Encekler Mahallesinde gece yarısı çıkan yangında bitişik 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin sobadan olabileceğini ifade edildi.

Manisa'da çıkan yangında 3 ev küle döndü
DHA

14.01.2021, 09:33

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 ev çıkan yangında küle döndü. Yangında evlerde bulunan 3 kişi ile bir ahırdaki büyükbaş hayvanlar, mahalleli tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında, Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Aşkın Ercan, Çetin Helva ile Ünal Helva'ya ait birbirine bitişik 3 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Evlerde mahsur kalan Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva ile bir ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvan, mahalleli tarafından kurtarıldı.

Hayvanlar komşu ahırlara yerleştirilirken, yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelesiyle kontrol altına alındı. Güçlükle söndürülen yangında 3 ev küle döndü. Dumandan etkilenen ev sahiplerinden Çetin Helva ile hayvanları kurtarmaya çalışırken ayağından yaralanan Ayniye Helva'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen Çetin Helva, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Helva'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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