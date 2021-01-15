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Haberler Manisa Acılı anne haykırdı: Bu katili asın

Acılı anne haykırdı: Bu katili asın

Acılı anne haykırdı: Bu katili asın

15.1.2021

Manisa Şehzadeler'de, geçtiğimiz Mayıs'ta işe giderken eski erkek arkadaşı Yusuf Akbulut tarafından pompalıyla öldürülen Günnur Kocabaş'ın (22) annesi, mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldu. Katil zanlısının ilk duruşmasında acılı anne Kader Kocabaş ve kız kardeşi Neşe Kocabaş, "Bu katili asın, en ağır cezayı verin, kızım telli duvaklı gelin olacakken, şimdi toprağın altında. Katili ise günde 3 öğün yemek yiyor, cezaevinde besleniyor" diye haykırdı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık Akbulut'un tutukluk halinin devamına karar verilerek, 6 Nisan'a ertelendi.

SERKAN ÖZCAN

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