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Haberler Manisa ‘Korkumdan sokağa bile çıkamıyorum!’

‘Korkumdan sokağa bile çıkamıyorum!’

‘Korkumdan sokağa bile çıkamıyorum!’

15.1.2021

MANİSA'DA boşanmak istediği eşi Mikail Oymak'ın (32), 3 çocuğunun gözü önünde boğazını kestiği Esra Oymak (31), yaşadığı dehşeti unutamıyor. Çocuklarıyla birlikte psikolojik tedavi alan Oymak, cezaevinden tehditlerini sürdüren eşinin tahliye edilmemesini istedi. 20 Kasım günü Mikail Oymak, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Esra Oymak'ın boğazını falçatayla kesti. 15 santimlik kesik oluşan kadının boğazına 15 dikiş atıldı. Olay anında tesadüfen eve gelen anne babası tarafından kurtarılan genç kadın, hala korkusundan sokağa çıkamadığını söyleyerek, cezaevinden tehdit yağdıran kocasının tahliye edilmemesini istedi.

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