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Haberler Manisa Başkan Erdoğan'dan Manisa paylaşımı: Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak

Son dakika haberine göre Başkan , BİP ve 'dan bugünkü mesaisini paylaştı. Erdoğan, "'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Manisa paylaşımı: Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak
DHA

16.01.2021, 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 11:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinde bugün açılışı yapılacak olan Manisa'daki enerji yatırımlarıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan'ın mesajında, "Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 2'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız.



Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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