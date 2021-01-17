Hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sondaj binası ve elektrik trafosu zarara uğratıldı, kablolar çalındı. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen tamirat çalışması ile birlikte mahalleye su verilmeye başlandı. Yaşanan olay kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların da susuz kalmasına sebebiyet verdi. MASKİ ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen tamirat çalışması ile birlikte mahalleye su verilmeye başlandı.



MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Meydana gelen hırsızlık olayına tepki gösteren mahalle sakinleri, "Mahallemizde böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. Hırsızlar bu işi iyice abarttı. Yarın neler yapacaklarını Allah bilir. İnşallah böyle bir durumu bir daha yaşamayız. Allahtan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ var ki sıkıntımız kısa sürede giderildi" ifadeleri kullanıldı.