Kısıtlamada kar için Spil’e çıkmak isteyenler jandarmaya takıldı

Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı sonrası adeta beyaz gelinlik giydi. Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı, kar altındaki görüntüsüyle de hayran bıraktı. Yıl içinde çok fazla kar göremeyen Manisalılar, dünkü kar yağışını fırsat bilerek hafta sonu kısıtlamasına rağmen Spil'e çıkmak istedi.





Jandarma ekipleri milli parkın giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, vatandaşların Spil Dağı'na girişine izin vermedi. Spil Dağı'nda bulunan evlerine gitmek isteyen vatandaşların da izin belgeleri kontrol edildikten sonra giriş yapmalarına izin verildi. Jandarma ekipleri, hafta sonu kısıtlamasına uymayarak Spil'e çıkmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunup cezai işlem uyguladı.





Engelli çocuğu Kuzey için Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan Serkan Tuna, eşi Sevgi Tuna ile birlikte devletin kendilerine verdiği izni Spil Dağı'nda değerlendirdiklerini belirterek, "Oğlum engelli olduğu için bize devletimizin verdiği hakkı kullanıyoruz. Ne zamandır kar da görmemiştik. Onun için de değişiklik, bizim için de değişiklik oldu. Zaten hafta içi de çalışıyoruz. Geç çıktığım için oğlumu gezdiremiyorum. Hafta sonu fırsatını da değerlendirdik. En son 4 sene önce kar yağmıştı. Yağmur da zaten doğru düzgün yoktu. Kar yağınca iyi oldu" ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri gün boyu Spil Dağı Milli Parkı'nda uygulama yaptı.