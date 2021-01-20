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'da aracında öldü sanılan kişinin uyuduğu ortaya çıktı

Park halindeki otomobilinde hareketsiz duran bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şahsın uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Manisa'da aracında öldü sanılan kişinin uyuduğu ortaya çıktı
DHA

20.01.2021, 17:45

Eski Manisa yolundan bugün saat 11.30 sıralarında geçenler, park halinde bir araç gördü.

Aracın park halinde olmasına rağmen çalıştığını görenler, 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan 29 yaşındaki Ahmet Akduman'ı fark etti. Vatandaşlar, polisi arayarak araçtaki Akduman'ın 'öldüğünü' bildirdi.

UYUDUĞU FARK EDİLDİ

İhbar üzerine hızla otomobilin yanına gelen polis ve sağlık ekipleri, Akduman'ın uyuduğunu fark etti. Uyandırılan Akduman, otomobiliyle bulunduğu yerden ayrıldı.

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