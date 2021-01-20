Eski Manisa yolundan bugün saat 11.30 sıralarında geçenler, park halinde bir araç gördü.
Aracın park halinde olmasına rağmen çalıştığını görenler, 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan 29 yaşındaki Ahmet Akduman'ı fark etti. Vatandaşlar, polisi arayarak araçtaki Akduman'ın 'öldüğünü' bildirdi.
UYUDUĞU FARK EDİLDİ
İhbar üzerine hızla otomobilin yanına gelen polis ve sağlık ekipleri, Akduman'ın uyuduğunu fark etti. Uyandırılan Akduman, otomobiliyle bulunduğu yerden ayrıldı.
Manisa'da aracında öldü sanılan kişinin uyuduğu ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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