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Haberler Manisa Otomobilinde öldü zannedildi! Gerçek ekiplerin gelmesi ile ortaya çıktı

Otomobilinde öldü zannedildi! Gerçek ekiplerin gelmesi ile ortaya çıktı

'nın ilçesinde, çalışır vaziyette, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan 'ın (29), öldüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuyakaldığı anlaşıldı.

Otomobilinde öldü zannedildi! Gerçek ekiplerin gelmesi ile ortaya çıktı
DHA

20.01.2021, 16:06

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, eski Manisa yolunda meydana geldi. Yoldan geçenler, çalışır vaziyette, park halinde bulunan 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Bu kişinin öldüğünü sanan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ismi Ahmet Akduman olduğu öğrenilen kişinin uyuyakaldığı anlaşıldı. Uyandırılan Akduman, aracıyla bulunduğu yerden ayrıldı.

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