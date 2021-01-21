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Kaçak define arıyorlardı, kazdıkları yer birden patladı

'nın ilçesinde gece yarısı define aramak için izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri kazdıkları yerde potasyum sülfat patlaması sonrası ağır yaralandı.

Kaçak define arıyorlardı, kazdıkları yer birden patladı
DHA

21.01.2021, 10:01

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2 kişinin boş arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada patlama meydana geldi. Kaçak kazı yapanlardan biri ağır yaralanırken, diğeri gözaltına alındı.



Patlama, saat 02.00 sıralarında, Caber Kamara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 arkadaşın, arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada patlama oldu. İkiliden M.D. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. M.D., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapıldıktan sonra da Celal Bayar Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



M.D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, patlamadan yara almadan kurtulan ve adı açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı.

Patlamanın neden kaynaklandığı yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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