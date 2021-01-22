Bisiklet ihracatının yüzde 70’i Manisa’dan

TÜRKİYE, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 70 milyon Euro'luk bisiklet ihracatına imza atarken, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllık ortalama 250 bin bisiklet üretimi yapan Accell Bisiklet, Türkiye ihracatının yüzde 70'ini gerçekleştirdi. Salgın döneminde bisiklet ihracatı geçen yıla göre yüzde 34.4 artış gösterdi. Türkiye, 466 bin bisiklet ihraç ederken, ilk sırada 10 milyon 717 bin Euro ile Finlandiya yer aldı. Bu ülkeyi 9 milyon 438 bin Euro ile Fransa ve 8 milyon 400 bin Euro ile Almanya izledi. Accel Bisiklet Genel Müdürü Anıl Şakrak, "Satışlar çok iyi. Ancak tedarikçiler siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Tedarikçinin yatırım yapması gereken bir sürece geldik" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK