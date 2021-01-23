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Haberler Manisa Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü

'da, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan cinayet zanlısını arıyor.

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü
DHA

23.01.2021, 09:01

Manisa'da yaşanan olay, saat 23.10 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi 3402 Sokakta meydana geldi. Semih Saygı, iddiaya göre sokak ortasında kimliği henüz bilinmeyen kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Semih Saygı, ağır yaralandı. Silahlı kişi olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Saygı'yı, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Saygı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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