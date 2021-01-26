Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çayın içinde kalması sonucu mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
Mustafa Durmuş'un kullandığı 45 J 4163 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Beyoba Mahallesi yakınlarında Kapaklı Çayı üzerinden ilerlemeye çalıştı.
Çayın içinde hareketsiz kalan minibüsteki 9 kişinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekibi, merdiven uzatarak minibüsteki işçileri tahliye etti.
Minibüsün çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Minibüste mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.