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Haberler Manisa Minibüste mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Minibüste mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde, sürücüsünün su dolu 'ndan geçirmek istediği minibüs çamura saplandı. Mahsur kalan sürücü ve 9 tarım işçisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Minibüste mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı
AA

26.01.2021, 12:46

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çayın içinde kalması sonucu mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Mustafa Durmuş'un kullandığı 45 J 4163 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Beyoba Mahallesi yakınlarında Kapaklı Çayı üzerinden ilerlemeye çalıştı.

Çayın içinde hareketsiz kalan minibüsteki 9 kişinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.

İtfaiye ekibi, merdiven uzatarak minibüsteki işçileri tahliye etti.

Minibüsün çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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