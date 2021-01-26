Türkiye’nin en uzun koşu yolu Akhisar’a yapılacak

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde şehri ikiye bölen demir yolunun kaldırılmasının ardından boş kalan araziye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından içerisinde sosyal donatı alanlarının da bulunduğu Türkiye'nin en uzun koşu ve bisiklet yolunun yapılacağı belirtildi. AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, "Yıllardır şehri ikiye bölen demir yolunu şehir dışına alarak şehir içi trafiğini rahatlamasını sağladıysak, şimdi de söz verdiğimiz bu alan için çalışmalara başladık. Sosyal alan bittiğinde Akhisar Avrupa standartlarında Türkiye'deki en uzun koşu ve bisiklet yoluna sahip olacak. İnşallah en kısa sürede ilk kazmayı vuracağız. Şimdiden Akhisarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

KENAN MOLLA