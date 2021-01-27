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’da fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu

’nın ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına 1. Anafartalar Mahallesindeki eski vali konağı önündeki bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Devrilen araçlar park halindeki çok sayıda araca zarar verirken ekipleri anında müdahale ederek devrilen ağaçları kaldırdı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol belediye ekiplerinin anında müdahalesi ile yeniden ulaşıma açıldı. Yine Mahallesinde bir çatının fırtınadan uçarken itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek çatıyı kaldırdı.

Manisa’da fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu
AA

27.01.2021, 09:04

Manisa'da gece yarısından sonra etkili olan fırtınada kentteki çok sayıda binanın çatısı uçtu, aydınlatma direkleri ve ağaçlar yollara devrildi, araçlarda hasar oluştu.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle enerji iletim hatlarının kopması ve bazı trafolarda yaşanan arızalar sonucu kentin önemli bölümünden elektrik kesintisi yaşandı.

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı. Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

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