Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Derbent Mahallesindeki bağ evinden dönen Tuncay Özdemir idaresindeki 35 AOF 151 plakalı hafif ticari araç Karacaali Çayı üstündeki yoldan geçtiği sırada birden bastıran sel sularına kapılarak dereye sürüklendi.
Aracın dereye sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar alana çağırdıkları kepçe vasıtasıyla uzun uğraşlar sonucu düştüğü dereden çıkardı.İzmir'de sel baskınına kum torbalı çözüm Balıkesir'de 3 metrelik dev dalgalar sahili dövdü
Manisa'da sel sularına kapılan araç dereye sürüklendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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