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'da salça fabrikasındaki yangın söndürüldü

'nın ilçesinde bir salça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

Manisa'da salça fabrikasındaki yangın söndürüldü
AA

29.01.2021, 09:11

Son dakika alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akselendi Mahallesi'nde faaliyet gösteren salça fabrikasının kazan dairesi bölümünde ahşap paletler ve kömürler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Depodaki ahşap ve kömürün etkisiyle alevler hızla büyüdü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri söndürdü.

Büyük oranda hasarın oluştuğu, üç traktör ile bir iş makinesi römorkunun kullanılamaz hale geldiği iş yerinde yangının nedeni araştırılıyor.

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